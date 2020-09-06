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    • 06.09.2020 Gazete
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    Kardeş acısı

    Silahlı saldırıda can veren , toprağa verildi. Olay önceki gün ’da meydana geldi. (19) ile ’in içinde olduğu park halindeki otomobile, pompalı tüfekle ateş edildi. Genç, hafif şekilde, Çerçi ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı. , ‘kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı.

    Kardeş acısı

    Silahlı saldırıda can veren , toprağa verildi. Olay önceki gün 'da meydana geldi. (19) ile 'in içinde olduğu park halindeki otomobile, pompalı tüfekle ateş edildi. Genç, hafif şekilde, Çerçi ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı. , 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

    Çerçi'nin cenazesi araca bindirildiği sırada ağabeyi Erkan Çerçi, tabutun üzerine başını koyup gözyaşı döktü. Genç kız gözyaşları arasında toprağa verildi.

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