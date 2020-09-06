Kardeş acısı

Silahlı saldırıda can veren genç kız, toprağa verildi. Olay önceki gün Antalya'da meydana geldi. Rabia Çerçi (19) ile Nazif Genç'in içinde olduğu park halindeki otomobile, pompalı tüfekle ateş edildi. Genç, hafif şekilde, Çerçi ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı. Sanık Hasan Hüseyin Demir, 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

Çerçi'nin cenazesi araca bindirildiği sırada ağabeyi Erkan Çerçi, tabutun üzerine başını koyup gözyaşı döktü. Genç kız gözyaşları arasında toprağa verildi.