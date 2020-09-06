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    • 06.09.2020 Gazete
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    Hasta yaşı 30’a indi

    Sağlık çalışanları, Coronavirüs ile göğüs göğüse mücadele etti. Hastanesi'nde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 100'e yükseldi. Boyacı Dündar, hasta yaşının 30'lara indiğini söyledi. "Virüs şu an çok yaygın. Lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim. Maskemiz olmadan dışarıya çıkmayalım. Sık sık el yıkama ile hijyeni sağlayalım" dedi.

    Hasta yaşı 30’a indi

    Sağlık çalışanları, Coronavirüs ile göğüs göğüse mücadele etti. Hastanesi'nde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 100'e yükseldi. Boyacı Dündar, hasta yaşının 30'lara indiğini söyledi. "Virüs şu an çok yaygın. Lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim. Maskemiz olmadan dışarıya çıkmayalım. Sık sık el yıkama ile hijyeni sağlayalım" dedi.

    DALGA DEĞİL TSUNAMİ
    Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Yaz modunda devam edersek, kış dönemini ikinci dalga değil tsunami olarak görürüz. Nisan-mayıs ayında domatesi sirke ile yıkayan bugün daha az tedbir alıyor.



    MASKE TAKIN KATİL OLMAYIN
    Bursa Nilüfer'de 8 aylık hamile M.U. (38), Coronavirüs'e yakalandı. Sosyal medyadan paylaştığı videoda herkesi uyardı: Sadece gözlerini bir siperliğin arkasından görebildiğim, bir sürü kahraman var burada. Lütfen maskenizi takın ve kimsenin katili olmayın.

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