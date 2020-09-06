Bir Yıldız doğdu

Şanlıurta'da çöp toplayan temizlik görevlileri, önceki gün bir annenin kucağındaki küçük kızıyla sokakta yardım çığlığını duydu. Ambulansı beklemenin, havale geçiren bebek için tehlikeli olabileceğini düşünen işçiler, anne Funda Çiftçi (24) ve 14 aylık kızı Türkan Çiftçi'yi çöp kamyonu ile hastaneye götürdü. Türkan'ı ziyaret eden çöp kamyonu şoförü Eyüp Yıldız Yıldız şunları söyledi: "İnsanlık görevimi yaptım." Anne Çiftçi de, "Allah onları bana gönderdi onlar olmasaydı kızım ölecekti" dedi.

MEHMET YILDIRIM