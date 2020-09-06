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    • 06.09.2020 Gazete
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    Bir Yıldız doğdu

    Çöp kamyonu şoförü , havale geçiren bebeği hastaneye yetiştirdi. Küçük kız, kahramanıyla bir araya geldi.

    Bir Yıldız doğdu

    Şanlıurta'da çöp toplayan temizlik görevlileri, önceki gün bir annenin kucağındaki küçük kızıyla sokakta yardım çığlığını duydu. Ambulansı beklemenin, havale geçiren bebek için tehlikeli olabileceğini düşünen işçiler, anne Funda Çiftçi (24) ve 14 aylık kızı Türkan Çiftçi'yi çöp kamyonu ile hastaneye götürdü. Türkan'ı ziyaret eden çöp kamyonu şoförü Yıldız şunları söyledi: "İnsanlık görevimi yaptım." Anne Çiftçi de, "Allah onları bana gönderdi onlar olmasaydı kızım ölecekti" dedi.

    MEHMET YILDIRIM

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