Türkiye'de kaçak Fransız okulu skandalı! Bedavadan üniversiteye giriyorlar





ALTI OKUL YETMİYOR MU?

Türkiye'de halen 6 tane Fransız okulu resmi olarak hizmet veriyor. Yasal mevzuat çerçevesinde İstanbul'da Özel Saint Benoit Fransız Lisesi, Özel Saint Pulcherie Fransız Lisesi, Özel Saint Joseph Fransız Lisesi, Özel Notre Dame De Sion Fransız Lisesi ve Özel Saint Michel Fransız Lisesi ile İzmir'de ise Özel Saint Joseph Fransız Lisesi hizmet veriyor. Türkiye'deki yabancı okullar arasında en fazla okula sahip Fransa'nın 6 okula ek olarak neden kaçak şekilde 2 okul daha açtığı merak ediliyor.



TÜM KANUNLARA AYKIRI

Charles de Gaulle ve Pierre Loti kaçak okullarının varlığı, Anayasanın 42. maddesine, Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 56. maddesine ve Eğitim Kanunu'nun 4. maddesine de aykırılık teşkil ediyor. Sözkonusu okullar Viyana Sözleşmesi'nce elçilik okulları düzenlemelerine de aykırı. İzinsiz faaliyet yürütmekte ısrar eden bu iki okulun devlet tarafından ne zaman kullanım dışı bırakılacağı merak konusu.

