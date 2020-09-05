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    • 05.09.2020 08:47
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    Son dakika: 'de 179 yakalandı

    Son dakika haberine göre 'in Karaburun ilçesinde, unsurları tarafından Türk karasularına itilen 49, Çeşme ilçesindeki balıkçı teknesinde de 130 kurtarıldı.

    Yunan ölüme itti, Türkiye kurtardı!
    Komutanlığı ekipleri, Karaburun açıklarında lastik bot içerisinde lerin olduğu bilgisini edindi. Harekete geçen ekipler, unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 49 göçmeni kurtardı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu göçmenler kıyıya çıkarıldı.

    130 GÖÇMEN DAHA YAKALANDI
    Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında balıkçı teknesinde 130 göçmen daha yakaladı. Toplam 179 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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