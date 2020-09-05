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    Son dakika: a geçit yok! hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi

    Son dakika haberi... Küçük yaştakı çocuğa da bulunduğu iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi.

    Cinsel istismara geçit yok!

    Küçük yaştaki çocuğa da bulunduğu iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi

    İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte soruşturma safhası tamamlandığından, yayın yasağı sona erdi.

    'nın Akyazı ilçesinde küçük yaştaki mağdur kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan şüpheli Eyyup Fatih Şağban hakkında düzenlenen iddianame Sakarya 1. kabul edildi.

    CİNSEL İSTİSMARA GEÇİT YOK
    Başsavcılık delilleri süratle topladı ve iddianameyi kısa sürede mahkemeye sundu. Mahkemenin kabul ettiği iddianamede tutuklu Eyüp Fatih Şağban'ın zincirleme cinsel istismar ve çocuğun cinsel amaçla hürriyetinden yoksun bırakılması suçlarından cezalandırılması istendi.

    İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte soruşturma safhası tamamlandığından, yayın yasağı da sona ermiş oldu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Cinsel istismara geçit yok! Eyyup Fatih Şağban hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi
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