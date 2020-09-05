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    • 05.09.2020 23:24
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    ndan hastalarının izolasyon ve işe dönüşlerine ilişkin yeni düzenleme

    nca, yeni tip testi pozitif olan ve izolasyon süreleri sonlandırılan kişilerin, testine bakılmaksızın işlerine dönebilmelerine yönelik düzenleme yapıldı. Ayrıca izolasyon sırasında enfeksiyon iyileşmesine rağmen bazı kişilerde öksürük veya tat veya koku alma duyusunda kayıp veya değişikliğin birkaç hafta devam edebileceği göz önüne alındığından, kalıcı bir öksürük veya tat/koku kaybı izolasyonun uzamasına neden olmayacak.

    Bakanlıktan yeni 'koronarivüs' düzenlemesi

    nca, yeni tip (Kovid-19) testi pozitif olan ve izolasyon süreleri sonlandırılan kişilerin, testine bakılmaksızın işlerine dönebilmelerine yönelik düzenleme yapıldı.

    Kovid-19 salgınının kontrolüne yönelik çalışmalar kapsamında, vakaların izolasyonlarının sonlandırılması ve işe başlamasıyla ilgili süreçler, Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek yeniden düzenlendi.

    Kurulun önerileri doğrultusunda Kovid-19 rehberinde, "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" bölümünde değişiklik yapıldı.

    Buna göre, belirti göstermeyen veya hafif vakalarda (evde izlenen veya hastanede 24 saatten kısa süre yatan vakalar) PCR pozitifse PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda ise semptom başlangıcından itibaren 10. günün sonunda izolasyon sonlandırılacak.

    HASTANE YATIŞ ENDİKASYONU OLANLARDA İZOLASYONUN SONLANDIRILMASI
    PCR pozitif vakalarda PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda semptom başlangıcından itibaren 14. günün sonunda yapılacak.

    Yoğun bakım endikasyonu olan veya immunsuprese vakalarda ise PCR pozitifse PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda semptom başlangıcından itibaren 20. günün sonunda izolasyon sonlandırılacak.

    PCR TESTİNE BAKILMAKSIZIN İŞE&NBSP;DÖNÜLECEK
    Ayrıca izolasyon sırasında enfeksiyon iyileşmesine rağmen bazı kişilerde öksürük veya tat veya koku alma duyusunda kayıp veya değişikliğin birkaç hafta devam edebileceği göz önüne alındığından, kalıcı bir öksürük veya tat/koku kaybı izolasyonun uzamasına neden olmayacak.

    İzolasyon süreleri sonlandırılan kişiler, PCR testine bakılmaksızın işlerine dönebilecek.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanlığından koronavirüs hastalarının izolasyon ve işe dönüşlerine ilişkin yeni düzenleme
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