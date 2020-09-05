



MASTUME, YARALARINI HIZLA SARDI

Mastume Kasabası, aradan geçen sürede yaralarını hızla sardı. Evlerine geri dönen 10 bin kişi, Türk askerinin verdiği güven ile kasabayı kısa sürede eski haline dönüştürdü. Yıkılan binaların onarıldığı kasaba, canlı günlerine geri döndü.



Geri dönenler, evlerine yeniden kavuşmayı, TSK'ya borçlu olduklarını ifade ettiler. Yıkılan evlerini yeniden yapıp, onarmalarını da Türk askerinin verdiği güvenle gerçekleştirdiklerini ifade ettiler.



YIKILAN EVİNİ ONARDI, TÜRK ASKERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Şubat ayında İdlib'e giden DHA ekibi tarafından bombardımanda aldığı hasar nedeniyle görüntülenen ev de onarıldı. Ev sahibi Abdurrahman Kadduri, yoğun bombardımanda evlerinin vurulması ile enkaz altında kaldıklarını söyledi. Eşi ve çocukları ile evlerini terk ettiklerini ve önce İdlib, ardından Cerablus bölgesine giderek kampta kaldıklarını söyleyen Kadduri, Türk askerinin gelişinin Mastume Kasabası'na döndüklerini anlattı. Geri döndükten sonra TSK'nın verdiği güven ile diğer kasaba sakinleri gibi evini onardığını anlatan Abdrurrahman Kadduri, "Beni en çok mutlu eden geri döndüğümüzde evimizdeki her şeyin aynı kalmasıydı. Evimizde değerli, değersiz hiçbir şeye dokunulmamıştı. Türk askeri burada sadece canımızı değil malımızı da korumuş oldu. Kendilerine minnet borcumuz var ve onların varlığı bizi çok rahatlatıyor" diye konuştu.