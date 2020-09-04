YÖK son dakika... Üniversiteler açılacak mı? Üniversite öğrencileri tarafından özellikle Eylül ayının gelmesiyle birlikte son dönemde YÖK son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından üniversite kayıtlarını tamamlayan öğrenciler üniversitelerin uzaktan mı yoksa yüz yüze mi eğitim vereceğini öğrenmek istiyor. Peki, 2020-2021 üniversiteler online uzaktan eğitim mi olacak? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YÖK'E "ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM YAPILSIN" TAVSİYESİ

Sağlık Bakanlığınca, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderilen görüş yazısında, üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi önerildi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerden ve velilerden sıklıkla üniversitelerdeki yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin sorular aldıklarını belirtti.

"YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." ifadesini kullanan Saraç, şunları kaydetti: "Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit eğitim) hayırlı olmasını diliyoruz."