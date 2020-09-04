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    • 04.09.2020 23:02
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    ekibi 'ta saygı ve selamlama uçuşu yaptı

    'nın () hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü kapsamında ekibinin, Sivas'ta saygı ve selamlama uçuşu yaptığını bildirildi.

    'nın () hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü kapsamında ekibinin, Sivas'ta saygı ve selamlama uçuşu yaptığını bildirildi.

    MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "'nin 101'inci yıl dönümü kapsamında SOLOTÜRK ekibimiz Sivas'ta saygı ve selamlama uçuşu yaptı. Başta olmak üzere Millî Mücadele Kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." denildi. Ayrıca paylaşımda, uçuş anına ait görüntülere de yer verildi.

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