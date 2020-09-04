'BARDAK ATTI, CAMI KIRDI'

İnfaz memuru Adem Yetgin de sonrasında yaşananları şöyle anlattı: "Samast'ın hücresinin önüne giderek durumu tekrar anlattım. Sinkaflı küfürler etti. Hücreden aldığı bir kupa bardağı mazgalın camına fırlattı. Cam kırıldı. Başmemura bildirdim. Ardından kapıyı açarak üç kişi içeri girdik. Başmemur sanık ile bir süre konuştu. Odadan çıkacaktık. Bu sırada Ogün Samast cebinden çıkardığı bıçakla üzerimize gelerek 'Hepinizi doğrayacağım' diye hamlede bulundu. Bir elini ve göğsünü tuttum. Arkadaşım da bıçak olan elini tutarak sakinleştirmeye çalıştı. Elindeki bıçak arkadaşımın boğazına dayandı. Bize yardım eden diğer arkadaş sanığın elinden bıçağı aldı. Sanığa doğru hamle yaptığımda parmağımı ısırdı. Daha sonra etkisiz hale getirdik ve oradan çıkardık."

