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    • 28.08.2020 10:59
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    Son dakika: tahliye edildi mi?

    2007 yılında ’i öldüren günü 18 yaşını doldurmadığı için verilen cezayı tamamladı. Ancak 6 Ağustos’ta tahliye olmayı bekleyen Samast, gardiyanları tehdit suçlamasıyla hakkında açılan davada 3 ağustos tarihinde hapis cezası alınca cezaevinden çıkamadı.

    Ogün Samast tahliye edildi mi?

    Samast, i işlediğinde yaşı 18'den küçük olduğu için 'tasarlayarak adam öldürmek' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından toplam 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. İnfaz yasasına göre Samast bu cezanın 15 yıl 2 ayını yatacaktı. Edinilen bilgiye göre geçen ay infaz savcılığı, 'ın vasisi olan eşi Selma Samast'a bir müddetname verdi.

    6 AĞUSTOS'TA SERBEST BIRAKILACAKTI
    Müddetnameye göre; 13 yıl 8 aydır cinayet suçundan cezaevinde olan Samast, 6 Ağustos'ta son 1,5 yılını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçirmek üzere serbest bırakılacaktı.

    29 AY ALDI
    Samast, 3 Ağustos'ta 'nde tutuklu bulunduğu dönemde gardiyanları tehdit suçlamasıyla hakkında açılan davada 29 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza nedeniyle Samast cezaevinden çıkamadı. Avukatı ise bu cezayı istinaf etti. Ayrıca kamu görevlilerinin yargılandığı davada da Samast, 30 yıl hapis cezası aldı. Ancak dosya hâlâ Yargıtay'da.

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