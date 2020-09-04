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    • 04.09.2020 11:36
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    Son dakika: Meis Adası'nda Yunan provokasyonu! Askeri hareketlilik böyle görüntülendi

    Son dakika haberi... Meis Adası'nda Yunan askerlerinin hareketliliği görüntünledi. 'ın yaptığı haberleriyle gündeme gelen, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, kıyılarından Antalya'nın ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

    Meis Adası'nda Yunan provokasyonu

    Antalya'nın ilçesinden 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nda devriye gezen Yunan askerlerinin hareketliliği bir ke daha görüntülendi.

    Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos'ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla indiğini duyurmuştu.

    'ın yaptığı haberleriyle gündeme gelen, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

    Haber adada bugün yine Yunan askerinin hareketliliğini görüntüledi. Ada çevresinde devriye halinde olan Yunan hücumbotu ile karada askeri araç hareketliliği gözlendi.

    Çarşamba günü de Meis Adası'nda devriye gezen Yunan askerleri görüntülenmişti.

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