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    • 04.09.2020 11:41
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    olacak mı? 5-6 Eylül ?

    var mı? sorusuna açıklamasıyla yanıt geldi. Kamuoyunda 5-6 Eylül tarihlerinde sokağa çıkma yasağı beklentisi oluştu. Koronavirüs vakalarının artmasından dolayı vaka sayısının yüksek olduğu illerde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. En çok vakanın görüldüğü başkent Ankara’da sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yanıt aranıyor.

    Ankara sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    Ankara sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5-6 Eylül tarihlerinde Ankara sokağa çıkma yasağı var mı sorusu gündeme oturdu. Ankara Valiliği son dakika açıklamasıyla sokağa çıkma yasağının olup olmayacağına ilişkin duyuru yaptı. Ankara Valisi Vasip Şahin'den konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

    ANKARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

    Ankara Valisi Vasip Şahin, "Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil" ifadelerini kullandı.

    HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

    A Haber ekranlarında Elif Saatçıoğlu'nun verdiği bilgilere göre, havaların soğumasıyla birlikte bulaşma riskinin artması nedeniyle bir dizi önlemler alınması planlanıyor. Toplantılarda ilköğretimin açık olması, kronik hastalığı olan çocukların uzaktan eğitim alması ve 8 ile 12. sınıfların okula gitmesine sıcak bakılıyor. Üniversitelerin açılması da şu anda gündemde yok.

    BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

    Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Bu alandaki tedbirleri Ankara'da yoğunlaştıran bir çaba içindeyiz. Bir takım tedbirler alınmaya başlandı. Özellikle mesai kavramı, bununla birlikte kuruma gelmeme, dönüşümlü çalışma gibi bir takım düzenlemeler Ankara özelinde daha yoğun bir şekilde gündeme alındı. Şu anda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir şey gündemimizde yok.
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    Haberler Güncel Ankara sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ankara Valiliği son dakika 5-6 Eylül Ankara sokağa çıkma yasağı var mı?
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