Ankara sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5-6 Eylül tarihlerinde Ankara sokağa çıkma yasağı var mı sorusu gündeme oturdu. Ankara Valiliği son dakika açıklamasıyla sokağa çıkma yasağının olup olmayacağına ilişkin duyuru yaptı. Ankara Valisi Vasip Şahin'den konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.
ANKARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Ankara Valisi Vasip Şahin, "Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil" ifadelerini kullandı.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
A Haber ekranlarında Elif Saatçıoğlu'nun verdiği bilgilere göre, havaların soğumasıyla birlikte bulaşma riskinin artması nedeniyle bir dizi önlemler alınması planlanıyor. Toplantılarda ilköğretimin açık olması, kronik hastalığı olan çocukların uzaktan eğitim alması ve 8 ile 12. sınıfların okula gitmesine sıcak bakılıyor. Üniversitelerin açılması da şu anda gündemde yok.
BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;
Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Bu alandaki tedbirleri Ankara'da yoğunlaştıran bir çaba içindeyiz. Bir takım tedbirler alınmaya başlandı. Özellikle mesai kavramı, bununla birlikte kuruma gelmeme, dönüşümlü çalışma gibi bir takım düzenlemeler Ankara özelinde daha yoğun bir şekilde gündeme alındı. Şu anda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir şey gündemimizde yok.