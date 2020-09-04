BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Bu alandaki tedbirleri Ankara'da yoğunlaştıran bir çaba içindeyiz. Bir takım tedbirler alınmaya başlandı. Özellikle mesai kavramı, bununla birlikte kuruma gelmeme, dönüşümlü çalışma gibi bir takım düzenlemeler Ankara özelinde daha yoğun bir şekilde gündeme alındı. Şu anda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir şey gündemimizde yok.