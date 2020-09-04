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    • 04.09.2020 08:33
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    Son dakika: : lilerarası uzlaşı konferansını memnuniyetle karşılıyoruz

    Son dakika haberine göre , lilerarası uzlaşı konferansını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Açıklamada, "Türkiye, Filistinli parti ve oluşumlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasına yönelik çabaları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da teşvik etmeyi sürdürecek ve -Filistin ihtilafına kalıcı ve adil bir çözüm bulunmasını teminen her türlü katkıyı sağlamaya devam edecektir" denildi.

    Dışişleri açıkladı: Memnuniyetle karşılıyoruz
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün akşam Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın başkanlığında ve Filistinli siyasi parti ve oluşumların katılımıyla gerçekleştirilen Filistinlilerarası uzlaşı konferansını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

    Son dönemde Davası'nı tasfiye etmeye ve iki devletli çözüm vizyonunu baltalamaya yönelik teşebbüslerin hız kazanması muvacehesinde, sözkonusu uzlaşı sürecinin önem ve önceliğinin daha da artmış bulunduğu vurgulanarak, "Türkiye, Filistinli parti ve oluşumlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasına yönelik çabaları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da teşvik etmeyi sürdürecek ve İsrail-Filistin ihtilafına kalıcı ve adil bir çözüm bulunmasını teminen her türlü katkıyı sağlamaya devam edecektir" ifadesi kullanıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: Filistinlilerarası uzlaşı konferansını memnuniyetle karşılıyoruz
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