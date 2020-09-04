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    • 04.09.2020 17:27
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    Son dakika: Çevre ve Kurum, Dereli'de incelemelerde bulundu

    Son dakika haberine göre Çevre ve Murat Kurum, 'un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu. , ilçede yıkım kararı alınan binalarda iş yeri bulunan esnafın geçici olarak taşınacağı 120 dükkanın inşa edildiği bölgede de inceleme yaptı.

    Bakan Kurum sel bölgesinde

    , 22 Ağustos'taki felaketinde büyük hasarın meydana geldiği Dereli ilçesindeki incelemelerini sürdürdü.

    Dereli Kaymakamlığını ziyaret eden Kurum, çalışmalar konusunda yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kurum, daha sonra ilçe merkezindeki yenileme çalışmaları süren dükkanlarda incelemelerde bulundu, iş yerlerini faaliyete geçiren esnafla sohbet etti.

    Kurum, ilçede yıkım kararı alınan binalarda iş yeri bulunan esnafın geçici olarak taşınacağı 120 dükkanın inşa edildiği bölgede de inceleme yaptı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dereli'de incelemelerde bulundu
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