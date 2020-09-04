AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı canlı yayında Doğu Akdeniz'deki gerginliğe dair soruları yanıtladı.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yunan tarafı bunu reddediyor gibi bir açıklama oldu. Reddederlerse akıl ve mantıkla bağdaşmayan bir aktivizim içerisindeler. Meis üzerinden kıta sahanlığı üretilmeye çalışılıyor. Meis adası bize 2 kilometre uzaklıkta. Ana kara değil. Yunanistan bir takım ada devleti de değil. Mekanizma çalışırsa ve kural konulursa herkes için iyi olur. Yunanistan buna yanaşmıyor. Türkiye her türlü arabuluculuk girişimini olumlu karşılıyor."

Doğu Akdeniz'de güçler arası bir çatışmanın tarafı olmak istemiyoruz.

Merkel, Yunanistan'ın arkasındayız gibi açıklamalarıyla bu siyasete prim veriyor. Biz müzakere masası kuralım diyorlarsa buna olumlu yaklaşım diyoruz. Ama Navtex ilan etmeyin gemilerinizi çekir derlerse buna yanaşmayız. Bir kere Navtex'i erteledik, Yunanistan Mısır ile korsan anlaşma yaptı.

Almanya'nın yaklaşımını olumlu karşılıyoruz ama Almanya Yunanistan'a sözünü geçirmeli. Almanya'nın inisiyatifini tahrip eden Yunanistan tarafıdır. AB ülkeleri Yunanistan'ın marjinal ajandasına katıldı.

AB YAPTIRIM UYGULAR MI?

AB ile mülteci anlaşmasının maddelerini unuttular, 3+3 milyar euro meselesine indirgediler. Macron şunu söylüyor, Türkiye'ye yönelik kırmızı çizgilerimiz var ama konuşmamız lazım işbirliklerimiz var diyor. Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenliği diye bir şey olmaz. Bize hangi teşviki verecekler? Yaptırım noktasına gelmesini beklemiyorum. O saatten sonra mülteci konusunda işbirliği beklemesin AB. Doğu Akdeniz'de yaptırım uygularım diğer alanlarda işbirliğimi sürdürürüm diye düşünmesin.

RUM KESİMİ'NE SİLAH AMBARGOSUNUN KALDIRILMASI

Yunanistan ABD'yi de mobilize etmeye çalıştı. Trump Cumhurbaşkanımızı aradı Miçotakis ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanımız sahadaki gerçekliği anlatınca tekrar görüşeceğini söyledi. Ama Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırması ABD'nin bölgedeki gerçekliği anlayamadığı anlamına geliyor. ABD'nin daha dengeli bir tavır ortaya koyması gerekiyordu. Türkiye Kıbrıs'la ilgili her müzakere masasından haklı taraf olarak kalkmıştır."