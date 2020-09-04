KPSS iptal mi olacak? 6 Eylül'de KPSS yapılacak mı? KPSS ertelenecek mi? Adaylar son hazırlıklarını tamamladı ve KPSS sınavı için geri sayım başladı. Sınava sayılı saatler kala olası bir sokağa çıkma yasağı kararının olması veya sınavın iptali gibi açıklamalar yakından takip ediliyor. Vaka sayısının artması nedeniyle KPSS iptal mi olacak sorusuna yanıt aranıyor.
KPSS İPTAL Mİ OLACAK ?
Şu anki ÖSYM takvimine göre sınavın 6 Eylül Pazar günü yapılması planlanıyor. KPSS'nin iptal olacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
SINAV GİRİŞ YERLERİ ÖĞRENME
2020 yılı KPSS lisans sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından geçen gün açıklandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
SINAV TARİHİ
Genel Yetenek-Genel Kültür : 6 Eylül 2020, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri : 6 Eylül 2020, Saat: 14.45, 100 dakika
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 12 Eylül 2020, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2020, Saat: 10.15
ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 20 Eylül 2020, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45