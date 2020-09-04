KPSS iptal mi olacak? 6 Eylül'de KPSS yapılacak mı? KPSS ertelenecek mi? Adaylar son hazırlıklarını tamamladı ve KPSS sınavı için geri sayım başladı. Sınava sayılı saatler kala olası bir sokağa çıkma yasağı kararının olması veya sınavın iptali gibi açıklamalar yakından takip ediliyor. Vaka sayısının artması nedeniyle KPSS iptal mi olacak sorusuna yanıt aranıyor.

KPSS İPTAL Mİ OLACAK ?

Şu anki ÖSYM takvimine göre sınavın 6 Eylül Pazar günü yapılması planlanıyor. KPSS'nin iptal olacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.