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    • 04.09.2020 11:36
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    Babacan'ın Deva Partisi'den büyük rezillik! 'nun yayınlarını "ifade özgürlüğü" olarak nitelediler

    Yaptığı provokatör çizimlerle tanınan sözde mizah, özde İslam düşmanı Fransız karikatür dergisi 'ya Deva Partisi'nden destek geldi. ’ın kurduğu Deva Partisi’nin , kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) hakaret eden Fransız menşeli Charlie Hebdo dergisinin rezil yayınlarını “ifade özgürlüğü” olarak niteledi.

    Babacan'ın Deva Partisi'den büyük rezillik! Charlie Hebdo'nun yayınlarını desteklediler

    "AK Parti gömleğini çıkardık" algısı oluşturmak için sola yaranmaya çalışan DEVA Partisi, iki kuruşluk itibarını da yerle bir etti. Kurulmadan önce, "Muhafazakar, İslamcı bir yapı olmayacağız" vaatleriyle kendilerini sol camiaya yamamaya çalışacaklarını sinyalini veren DEVA'cılar, kurulduktan sonra da büyük rezilliklere imza atmaya başladı.

    DEVA Partisi , alemlere rahmet olarak gönderilen efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) yönelik hakaretlere ve rezil benzetmelere utanmadan sahip çıktı.

    Okuyanların ağzını açık bırakacak kadar mide bulandırıcı sözler sarf eden Karakullukçu, Fransız 'nun skandal karikatürlerini "ifade özgürlüğü" olarak niteledi.

    Prof. Dr. 'ün, Fransız menşeli dergi hakkındaki eleştirisini alıntılayarak sosyal medya hesabından aklınca cevap veren DEVA Partili Deniz Karakullukçu, "İfade özgürlüğü eğilemez, bükülemez, sınırlandırılamaz" dedi.

    İşte Ahmet Akgündüz'ün mesajı ve DEVA Partili Deni Karakullukçu'nun cevabı:

    Deniz Karakullukçu'nun bu paylaşımı sonrasında sosyal medyadan büyük tepkiler geldi;

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