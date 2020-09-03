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    • 03.09.2020 16:14
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    Son dakika: Çevre ve Kurum, den etkilenen Çaldağ köyünde inceleme yaptı

    Son dakika haberi.. Çevre ve , 'da 22 Ağustos'ta meydana gelen den etkilenen merkeze bağlı Çaldağ köyünde incelemelerini sürdürdü.

    Bakan Kurum selden etkilenen köyde incelemelerde bulundu!

    , Çaldağ köyünde sularına kapılarak kaybolan Emine ve Davut Akgün'ün yakınlarıyla görüştü, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yetkililerinden bilgi aldı.

    Selde hasar gören ve riskli olduğu belirlenen yapıları da inceleyen Kurum, köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

    Kurum, köy meydanında bir araya geldiği vatandaşlara, yıkımı gerçekleştirilecek binalar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

    Taşınma ve kira yardımlarının yapıldığını anımsatan Kurum, kimsenin mağdur edilmeyeceğini, el birliği içerisinde sürecin yürütüleceğini söyledi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, selden etkilenen Çaldağ köyünde inceleme yaptı
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