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    • 03.09.2020 16:31
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    'ten flaş "istismar" açıklaması: Şeref yoksunu ellerle mücadele hepimizin görevi

    Son dakika haberi... takma adlı sözde tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban (58), bir müridinin 12 yaşındaki kızını istismar ettiği iddiasıyla tutuklanması ile ilgili İşleri Başkanlığı’ndan açıklama geldi. Diyanet'ten yapılan açıklamada "Çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir" denildi.

    Herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz

    Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    Allah'ın bizlere en değerli emaneti olan çocuklarımız, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümeyi, her türlü ihmal ve istismardan korunmayı hak etmektedir. Bu nedenle çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir.

    İlim ve irfan ile alakası olmadığı halde, kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına karşı da aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz. Hem dini duygu ve değerlerimizin hem de gözbebeğimiz olan çocuklarımızın istismara karşı korunması için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz.

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