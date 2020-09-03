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    • 03.09.2020 Gazete
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    Başkan 'dan 'Ayasofya' talimatı

    Başkan başkanlığındaki MYK toplantısında 88 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya ile ilgili önemli bir karar alındı. Ayasofya'nın hukuki statüsünün ne olduğu ve Ayasofya'nın yüzyıllar boyunca ayakta kalmasının nasıl sağlandığı bir kitapta toplanacak. Kitapta ayrıca başta olmak üzere tarihi kiliselerin onarım çalışmaları da detaylı olarak anlatılacak.

    Ayasofya talimatı
    Başkan başkanlığındaki MYK toplantısında 88 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya ile ilgili önemli bir karar alındı. Ayasofya'nın hukuki statüsünün ne olduğu ve Ayasofya'nın yüzyıllar boyunca ayakta kalmasının nasıl sağlandığı bir kitapta toplanacak.




    Kitapta ayrıca başta olmak üzere tarihi kiliselerin onarım çalışmaları da detaylı olarak anlatılacak. Kitap İngilizce basılacak ve Hristiyan aleminin önde gelen isimlerine verilecek.






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