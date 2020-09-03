Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MYK toplantısında 88 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya ile ilgili önemli bir karar alındı. Ayasofya'nın hukuki statüsünün ne olduğu ve Ayasofya'nın yüzyıllar boyunca ayakta kalmasının nasıl sağlandığı bir kitapta toplanacak.
Kitapta ayrıca başta Sümela Manastırı olmak üzere tarihi kiliselerin onarım çalışmaları da detaylı olarak anlatılacak. Kitap İngilizce basılacak ve Hristiyan aleminin önde gelen isimlerine verilecek.
Kitapta ayrıca başta Sümela Manastırı olmak üzere tarihi kiliselerin onarım çalışmaları da detaylı olarak anlatılacak. Kitap İngilizce basılacak ve Hristiyan aleminin önde gelen isimlerine verilecek.