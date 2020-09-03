2020 KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS puan türleri nelerdir? KPSS lisans ön lisans hesaplama!

2020 KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS puan türleri nelerdir? 6 Eylül'de yapılacak KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları öncesi merak edilen konu KPSS puan hesaplama oldu. Peki, KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS hesaplama detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavında her test kendi içinde planlanacak.
KPSS PUAN TÜRLERİ NELERDİR?
2020 KPSS'ye girecek adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınma işlemi aşağıda yer alan tabloya göre yapılıyor.
KPSS P3 NEDİR?
KPSS P3 puanı lisans mezunlarını ilgilendirmektedir. KPSS A ve B grubundaki adaylar P3 puan türü ile atanabiliyorlar. Ancak bu puan türünde atanabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Lisans mezunları ve lisans mezunu olabilecek konumda bulunan kişiler P3 puan türü ile atanma şansı elde edebiliyorlar.
KPSS P3 PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.
KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;
Genel Yetenek; %50
Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.
Yani her iki dersin de hesaplamadaki katkısı eşittir. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.
Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için ÇİFT Yıllarda KPSS Lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. Tek yıllarda yapılan KPSS Lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavında her test kendi içinde puanlanıyor. Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunuyor. Bulunan bu ham puanlar ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanıyor.
ÖSYM; " MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonuçları kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır." açıklamasında bulunuldu.
KPSS P3 PUANI ALIM YAPAN KURUMLAR
• Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
• Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
• Gümrük Muhafaza Memurluğu
• Gümrük Muayene Memurluğu
• Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
• Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
• Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
• Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
• T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
• Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
• Orman Genel Müdürlüğü
• Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
• Makina Kimya Endüstrisi
• Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
• TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
• Gümrük Müsteşarlığı
• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
• Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
• Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı