KYK yurt burs başvuru ekranı erişime açıldı mı? KYK yurt burs başvuruları başladı mı?

KYK yurt burs başvuru ekranı merakla bekleniyor. KYK yurt burs başvuruları başladı mı? 2020 – 2021 üniversite dönemi için heyecan dorukta. Üniversitelerin ne zaman açılacağı merakla beklenirken bir diğer önemli konu KYK yurt burs başvuruları oldu. Peki, KYK yurt burs başvuruları başladı mı? KYK yurt burs başvuru ne zaman başlar? İşte detaylar…

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Yurt başvurularıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar ifade edildi;

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleyecek ve kamuoyuyla paylaşacak.