Çanakkale'nin Biga ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında bir mahalle ve sokakta karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Turan Mahallesi ve Hamdibey Mahallesi Dere Sokağı'nda tespit edilen vakaların yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 14 gün süreyle söz konusu yaşam alanlarında bazı kısıtlamaların uygulanmasına karar verildi.

Buna göre, Turan Mahallesi ve Hamdibey Mahallesi Dere Sokağı'na giriş ve çıkışlar, belirlenen istisnalar dışında yasaklandı.

Bölgede yaşayanlara temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı çalışanlar tarafından yapılacak.

Vatandaşların çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen düğün salonu, lokanta, kafe, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri, toplu olarak her türlü kültürel ve sosyal etkinlik faaliyetlerinin yapıldığı tesislerin faaliyetleri geçici süreliğine ertelendi.

Toplantıda ayrıca, toplu ibadetlerin ertelenmesi, cenaze defin işlemlerinin kalabalık ortamlar oluşturulmadan yerine getirilmesi ve taziye ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi, berber, kuaför gibi iş yerleri de geçici olarak durdurulması kararlaştırıldı.