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    • 02.09.2020 Gazete
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    Başkan : Bu gölge oyunundan bıktık

    Başkan , yeni adli yıl açılış nedeniyle 'de düzenlenen törende sert konuştu. Erdoğan, "Biz, bu gölge oyunundan bıktık. Kendine bile hayrı olmayan bir devleti, gibi küresel bir gücün önüne atıp, yem etmeye çalışmak komik kaçmaya başladı" ifadelerini kullandı.

    Bu gölge oyunundan bıktık


    Başkan , yeni adli yıl açılış nedeniyle 'de düzenlenen törende sert konuştu:

    Çevresindeki her ülkenin hakkı olan 'in zenginliklerinin üzerine adeta çökme çabası, tam bir modern sömürgecilik örneğidir.

    Tarih boyunca, hep başkalarının arkasına saklanarak varlığını sürdürmüş bir devleti önümüze atarak, kendi gizli emellerini gerçekleştirmeye çalışanların yaptıkları da en büyük adaletsizliktir.

    Biz, bu gölge oyunundan bıktık. Kendine bile hayrı olmayan bir devleti, gibi küresel bir gücün önüne atıp, yem etmeye çalışmak komik kaçmaya başladı.



    Adaletin tüm kurum ve kurallarıyla işlemesini temin için yaptığımız reformları, önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı katleden terör örgütü mensuplarına destek için açlık grevine giden avukatları kararlarından vazgeçirmek için devlet üzerine düşeni yapmıştır.

    Avukatların teröristlerin yanlarında durabilmeleri, cübbeleriyle cenazesine katılabilmeleri, kabul edilebilir davranışlar değildir. Bunun bir bedeli muhakkak olmalıdır.




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