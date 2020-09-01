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    • 01.09.2020 Gazete
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    Başkan 'da uyardı: Dikey yapılaşma dır

    Başkan , felaketinin yaşandığı Dereli’den uyardı: Bu tür yerlerde dikey yapılaşma a eşdeğerdir.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, felaketinin yaşandığı Dereli'de yaptığı incelemenin ardından vatandaşlara hitap etti:

    Sel felaketine maruz kalan tüm esnaflarımıza 50 bin TL'ye kadar olan zararlarının tamamı, bu rakamı aşanların da 50 bin TL'lik kısmı TESKOMB tarafından hibe olarak verilecektir.

    Ekonomik ve sosyal hayatın süratle normale dönmesi için afetten zarar gören 'ler için 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulmuştur.

    Bu tür yerlerde dikey yapılaşma la eşdeğerdir.

    HAYDUTLUĞA İZİN YOK
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