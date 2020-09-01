Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Giresun Dereli'de yaptığı incelemenin ardından vatandaşlara hitap etti:



Sel felaketine maruz kalan tüm esnaflarımıza 50 bin TL'ye kadar olan zararlarının tamamı, bu rakamı aşanların da 50 bin TL'lik kısmı TESKOMB tarafından hibe olarak verilecektir.

Ekonomik ve sosyal hayatın süratle normale dönmesi için afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulmuştur.

Bu tür yerlerde dikey yapılaşma intiharla eşdeğerdir.

HAYDUTLUĞA İZİN YOK

Başkan Erdoğan, balıkçılık sezonu açılışında konuştu: Akdeniz ve Ege'de haydutluğa asla eyvallah etmeyiz.