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    • 31.08.2020 20:33
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    'ndan 'ya sert tepki: evlerine yapılan baskınları endişeyle izliyoruz

    , evlerine yapılan baskın ve gözaltı uygulamalarının "sistematik baskı ve sindirme politikasının son örneği" olduğunu ve "endişe ile izlendiğini" açıkladı.

    Türkiye'den Rusya'ya sert tepki

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kırım'da bu sabah Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve gözaltı uygulamalarını endişeyle izliyoruz." ifadesi kullanıldı.

    Söz konusu gelişmenin, 'ın 2014'te yasadışı ve gayrimeşru olarak ilhak edilmesinin ardından Kırım Tatarlarına uygulanan "sistematik baskı ve sindirme politikasının son örneği" olduğu kaydedilen açıklamada, "Türkiye, hak ve menfaatlerini barışçı yollarla savunan ve demokratik yöntemlerle seslerini duyurmaya çalışan soydaş Kırım Tatarlarının yanında olmayı her daim sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

    'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da, Rus güvenlik güçleri, bu sabah bir grup Kırım Tatarının evine baskın düzenleyerek 4 kişiyi gözaltına almıştı.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'ya sert tepki: Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları endişeyle izliyoruz
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