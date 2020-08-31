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    • 31.08.2020 15:48
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    Son dakika: duyurdu! 'da kapanan 118 köy yolu ulaşıma açıldı

    Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), 'da ve heyelanlar nedeniyle kapanan 118 köy yolunun, yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açıldığını duyurdu.

    AFAD duyurdu! 118 köy yolu ulaşıma açıldı

    'dan yapılan yazılı açıklamada, 'da müdahale ve iyileştirme çalışmalarına AFAD, jandarma, emniyet, , 112, Devlet Su İşleri, belediye, itfaiye, Karayolları, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Türk Kızılay, Arama Kurtarma Derneği, Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşu personelinden oluşan 3 bin 627 kişilik ekip ve 1270 araç ile devam edildiği bildirildi. Çalışmaların arama- kurtarma, enerji, ulaşım, sağlık, beslenme, hasar tespit, zarar tespit ve psikososyal destek gibi pek çok alanda eş zamanlı sürdürüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

    "Bölgede meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle kapanan 118 köy yolu yapılan çalışmalar neticesinde ulaşıma açıldı. Sel ve heyelan nedeniyle elektrikleri kesilen 70 köy ve 8 mahallede yürütülen çalışmalar sonucu tüm köy ve mahallelere elektrik verilmeye başlandı. Yağlıdere, Doğankent, Güce, Üçtepe ve Dereli'ye su verilmeye başlandı. Bölgede su verilemeyen yer kalmadı. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde mahsur kalan 172 vatandaşımız kurtarıldı. Kayıp olan 5 vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor."

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    Haberler Güncel Son dakika: AFAD duyurdu! Giresun'da kapanan 118 köy yolu ulaşıma açıldı
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