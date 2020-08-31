İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını ifade ederken "Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatanımız üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır." dedi.



I welcome @Pontifex statement on the Eastern Mediterranean.



Turkey calls on Greece, among others, to respect international law, instead of militarizing the Aegean islands and laying claim to our Blue Homeland.



The Mediterranean should be a sea of peace and stability. https://t.co/gVZ86jXijC — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 31, 2020

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamaları şu şekilde:

"Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum.

Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatanımız üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır."

