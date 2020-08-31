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    • 31.08.2020 15:41
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    İletişim Başkanı 'dan çağrısı! 'in mesajına yanıt verdi

    İletişim Başkanı , sosyal medya hesabı Twitter'dan 'de yaşanan olaylara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ’in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Altun, " olarak, başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır.”" ifadelerini kullandı.

    Altun'dan Doğu Akdeniz çağrısı!

    İletişim Başkanı , 'in hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını ifade ederken "Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatanımız üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır." dedi.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamaları şu şekilde:

    "Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum.

    Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatanımız üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

    Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır."

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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Doğu Akdeniz çağrısı! Papa Francis'in mesajına yanıt verdi
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