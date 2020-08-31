Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazandığını babasıyla birlikte öğrendiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Berna Toska, o anı anlattı: "Sayfanın açılacağını hiç beklemiyorduk. Birden fotoğrafım karşımıza çıkınca şaşkınlıktan çığlık attık. Sakinleştikten sonra detaylı inceledik" dedi.

Baba Adem Toska, "Kimlik bilgisini ve şifresini girdi, 'Baba basıyorum.' dedi, 'Bas kızım' dedim. Nereyi kazandığı kısmını hiç görmedim; sadece resmini gördüğüm anda refleks ve heyecanın etkisiyle videoya yansıyanlar oldu" dedi.