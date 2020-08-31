Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Foto-şok

    Kazandığı üniversiteyi öğrendiği videosu büyük beğeni toplayan genç kız duygularını anlattı.

    Foto-şok

    Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazandığını babasıyla birlikte öğrendiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Berna Toska, o anı anlattı: "Sayfanın açılacağını hiç beklemiyorduk. Birden fotoğrafım karşımıza çıkınca şaşkınlıktan çığlık attık. Sakinleştikten sonra detaylı inceledik" dedi.

    Baba Adem Toska, "Kimlik bilgisini ve şifresini girdi, 'Baba basıyorum.' dedi, 'Bas kızım' dedim. Nereyi kazandığı kısmını hiç görmedim; sadece resmini gördüğüm anda refleks ve heyecanın etkisiyle videoya yansıyanlar oldu" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Foto-şok
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri