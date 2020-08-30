Türkiye, pandemi döneminde de yatırımlarına devam etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün MESS Teknoloji Merkezi'ndeki MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'ni gerçekleştirdi. Konuşmasında çeşitli mesajlar verdi.

Covid salgınında birçok ülke durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi toparlanma sürecini başarıyla yürütüyor.

Birileri istemese de Türkiye'yi küresel bir üretim üssü haline getirmekte kararlıyız.

Ülkenin bugün Karadeniz'deki doğalgaz keşifleriyle, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırmasıyla gündeme gelmesi gayretin sonucudur.

4 bin vatandaşımıza doğrudan, on binlerce insanımıza dolaylı istihdam oluşturan şirketlerimizin her birini tebrik ediyorum.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'ndan faydalanacak şirketlere başarılar diliyorum. Siz öyle bir adım atıyorsunuz ki; artık ülkemizin ihracat potansiyelini artıracak ama ithalatı da ciddi manada azaltacak bir adımın banilerisiniz. Ve 'Biz bize yeteriz' projesinin aynı zamanda sizler mimarı olacaksınız.