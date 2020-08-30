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    • 30.08.2020 Gazete
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    t eden açılış!

    , pandemi döneminde de yatırımlarına devam etti. Başkan Erdoğan, dün ’ndeki MESS Teknoloji Merkezi ve ’ni gerçekleştirdi. Konuşmasında çeşitli mesajlar verdi.

    , pandemi döneminde de yatırımlarına devam etti. Başkan , dün 'ndeki MESS Teknoloji Merkezi ve 'ni gerçekleştirdi. Konuşmasında çeşitli mesajlar verdi.

    Covid salgınında birçok ülke durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi toparlanma sürecini başarıyla yürütüyor.

    Birileri istemese de Türkiye'yi küresel bir üretim üssü haline getirmekte kararlıyız.

    Ülkenin bugün 'deki doğalgaz keşifleriyle, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırmasıyla gündeme gelmesi gayretin sonucudur.

    4 bin vatandaşımıza doğrudan, on binlerce insanımıza dolaylı istihdam oluşturan şirketlerimizin her birini tebrik ediyorum.

    Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'ndan faydalanacak şirketlere başarılar diliyorum. Siz öyle bir adım atıyorsunuz ki; artık ülkemizin ihracat potansiyelini artıracak ama ithalatı da ciddi manada azaltacak bir adımın banilerisiniz. Ve 'Biz bize yeteriz' projesinin aynı zamanda sizler mimarı olacaksınız.

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