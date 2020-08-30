Hayatını insanlığa ve hastalarına adayan Prof. Dr. Sadettin Ökten'in ablası Dr. Ayşe Hümeyra Ökten, 85 yaşında ebedi aleme irtihal etti.

"BAŞÖRTÜLÜ OLARAK MESLEĞİNİ YAPAN İLK KADIN DOKTORDU"

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal yaptığı açıklamada, camia için çok değerli bir ismi ebedi aleme uğurladıklarını belirterek, "Dr. Ayşe Hümeyra Ökten, hem öncü hem adanmış bir isimdir. Ömrünü hak yolunda, hakka ve halka hizmet etmek için geçirdi. Öncüydü, çünkü hiç kız çocuklarının yüksek tahsil görmediği bir dönemde, tabii ki ailesinin de etkisiyle tıp fakültesinde okudu. İkinci önemli yanı, başörtülü olarak mesleğini yapan ilk kadın doktordu." diye konuştu.

Ökten'in, ilmi açıdan pek çok konuda Müslüman kadınlara öncü olduğunu işaret eden Çal, şunları kaydetti:

"Babası imam hatiplerin kurucusu merhum Celaleddin Ökten'in de camiamız için öncü bir rolü var biliyorsunuz, o geleneği de devam ettirmiş oldu. 1950'li yıllardaki eğitim hayatı ve mesleğe başlamasının ardından bir gün kapısını güzel bir kısmet çaldı. O kısmet, Kızılay'ın görevlisi olarak hacca gitmekti. O günden sonra yani kutsal toprakların havasını teneffüs ettikten sonra bir daha dönmek istemedi. Hem Medine'de hem İstanbul'da yaşamaya başladı. Sınavsız girdiği tıbbiyede kariyer hedeflerini elinin tersiyle iterek, Allah'a iyi bir kul olmaya ve muhtaç insanlara desteğe adadı kendini. Biz de şahidiyiz, o hem Allah'a iyi bir kul, hem de peygamber efendimize iyi bir ümmetti. Allah makamını ali eylesin inşallah."

DR. AYŞE HÜMEYRA ÖKTEN