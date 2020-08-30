Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vefat eden Ayşe Hümeyra Ökten için bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, "Ayşe Hümeyra Ökten Hanımefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Çok sevgili anneannemin ve annemin de doktoru olarak mesleğindeki idealizmine hep hayranlık duyduğumuz Hümeyra Hanımefendiye Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Ayşe Hümeyra Ökten Hanımefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Çok sevgili anneannemin ve annemin de doktoru olarak mesleğindeki idealizmine hep hayranlık duyduğumuz Hümeyra Hanımefendiye Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum.

Rabbim mekanını cennet eylesin. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 30, 2020