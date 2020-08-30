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    • 30.08.2020 21:55
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    Son dakika: vefat eden paylaşımı

    Son dakika haberi... , " Hanımefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Çok sevgili anneannemin ve annemin de doktoru olarak mesleğindeki idealizmine hep hayranlık duyduğumuz Hümeyra Hanımefendiye Allah’tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin." dedi.

    Bakan Albayrak'tan Hümeyra Ökten paylaşımı

    Son dakika haberine göre, , vefat eden için bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, "Ayşe Hümeyra Ökten Hanımefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Çok sevgili anneannemin ve annemin de doktoru olarak mesleğindeki idealizmine hep hayranlık duyduğumuz Hümeyra Hanımefendiye Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vefat eden Ayşe Hümeyra Ökten paylaşımı
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