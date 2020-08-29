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    • 29.08.2020 Gazete
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    Yunan tacizine Türk tokadı! Türk F-16’ları kovaladı, Yunan jetleri arkasına bakmadan kaçtı...

    Türk F-16’ları, Navtex ilan ettiğimiz bölgeye girmeye çalışan Yunan savaş uçaklarına önleme yaptı. Jetler, arkasına bakmadan kaçtı. , bu anları paylaştı.

    Türkiye, 'de Oruç Reis, Yavuz ve Kanuni sondaj gemisiyle hak mücadelesi başlattı. Bu durum 'ı rahatsız etti. 'ne ait radar sistemleri, Girit Adası'ndan kalkan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine doğru giden 6 adet F-16 uçağını belirledi. Türk savaş uçakları da Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait F-16 uçaklarına önleme yaptı. , bu anları paylaştı.

    F-16'LARIMIZ YUNAN JETLERİNİ KOVALADI
    Türk Hava Kuvvetleri'nin radarınca görüntülenen Yunan jetleri, Türk savaş uçaklarını görünce kaçmak zorunda kaldı.



    İYİCE BATIYORLAR!
    Batı,     Yunanistan'a destekte sınır tanımadı. Doğu 'de 'nin karşısında yer aldı. 11 ülke, 'nin şımarık çocuğuna silah ve cephane yardımı için kolları sıvadı. Almanya Başbakanı Merkel, "AB ülkeleri Yunanistan'ı desteklemek zorunda" dedi.

    FRANSA: 2 gemi

    KIBRIS RUM KESİMİ: 3 bin asker

    BAE: AH-64 Apache ve parçaları

    İTALYA: 10 Centauro tank

    İSRAİL: F-16 ve parçaları

    MISIR: Keşif gemisi

    : Steyr HS .50 tüfeği

    SUUDİ ARABİSTAN: Piranha LAV-25 zırhlı araç

    BELÇİKA: 10 bin adet FN SCAR tipi piyade tüfeği

    ERMENİSTAN: Rusya'dan aldığı "Kornet M" tanksavar silah

    ABD: 70 adet OH-58D Kiowa Warrior silahlı keşif helikopter



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