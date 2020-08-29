Yunan tacizine Türk tokadı! Türk F-16’ları kovaladı, Yunan jetleri arkasına bakmadan kaçtı...

Türkiye, Doğu Akdeniz'de Oruç Reis, Yavuz ve Kanuni sondaj gemisiyle hak mücadelesi başlattı. Bu durum Yunanistan'ı rahatsız etti. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait radar sistemleri, Girit Adası'ndan kalkan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine doğru giden 6 adet F-16 uçağını belirledi. Türk savaş uçakları da Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait F-16 uçaklarına önleme yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, bu anları paylaştı.
F-16'LARIMIZ YUNAN JETLERİNİ KOVALADI
Türk Hava Kuvvetleri'nin radarınca görüntülenen Yunan jetleri, Türk savaş uçaklarını görünce kaçmak zorunda kaldı.
İYİCE BATIYORLAR!
Batı, Yunanistan'a destekte sınır tanımadı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşısında yer aldı. 11 ülke, AB'nin şımarık çocuğuna silah ve cephane yardımı için kolları sıvadı. Almanya Başbakanı Merkel, "AB ülkeleri Yunanistan'ı desteklemek zorunda" dedi.
FRANSA: 2 gemi
KIBRIS RUM KESİMİ: 3 bin asker
BAE: AH-64 Apache ve parçaları
İTALYA: 10 Centauro tank
İSRAİL: F-16 ve parçaları
MISIR: Keşif gemisi
AVUSTURYA: Steyr HS .50 Keskin Nişancı tüfeği
SUUDİ ARABİSTAN: Piranha LAV-25 zırhlı araç
BELÇİKA: 10 bin adet FN SCAR tipi piyade tüfeği
ERMENİSTAN: Rusya'dan aldığı "Kornet M" tanksavar silah
ABD: 70 adet OH-58D Kiowa Warrior silahlı keşif helikopter