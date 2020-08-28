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    • 29.08.2020 01:31
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    'deki orman ında DHKP-C ve izi! 1 kişi gözaltına alındı...

    Başıbüyük'te akşam saatlerinde çıkan orman ıyla 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin 19 suçtan kaydı olduğu ve terör örgütü DHKP-C ve bağlantısının bulunduğu öğrenildi.

    Maltepe'deki orman yangınında DHKP-C ve PKK izi!

    Başıbüyük Mahallesi'nde ormanlık alanda 16.30 sıralarında orman ı çıktı. Yangına itfaiye ve orman ekipleri tarafından müdahale edildi.

    Yangın söndürme helikopteri ve uçağının da kullanıldığı müdahale çalışmaları sonucunda yangın 3 saate söndürüldü.



    DHKP-C VE PKK İZİ VAR!
    Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 1 kişi olay yerinde gözaltına alındı. Şüphelinin 19 suçtan kaydı olduğu ve terör örgütü DHKP-C ve bağlantısının bulunduğu öğrenildi.

    Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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