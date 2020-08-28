Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde ormanlık alanda 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına itfaiye ve orman ekipleri tarafından müdahale edildi.



Yangın söndürme helikopteri ve uçağının da kullanıldığı müdahale çalışmaları sonucunda yangın 3 saate söndürüldü.







DHKP-C VE PKK İZİ VAR!

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 1 kişi olay yerinde gözaltına alındı. Şüphelinin 19 suçtan kaydı olduğu ve terör örgütü DHKP-C ve PKK bağlantısının bulunduğu öğrenildi.



Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.