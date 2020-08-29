Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, Büyük Taarruzun 98'inci yılında Afyonkarahisar'da Gösteri/Selâmlama Uçuşu icra etti. Uçuşta ilk defa gökyüzüne şanlı bayrağımız nakşedildi." ifadelerine yer verildi.
Twitter'dan yapılan paylaşımda, Gösteri/Selâmlama Uçuşu'nun görüntülerine yer verildi.
Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, Büyük Taarruzun 98'inci yılında Afyonkarahisar'da Gösteri/Selâmlama Uçuşu icra etti. Uçuşta ilk defa gökyüzüne şanlı bayrağımız nakşedildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/EEyvMX573w— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2020
Twitter'dan yapılan paylaşımda, Gösteri/Selâmlama Uçuşu'nun görüntülerine yer verildi.