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    • 29.08.2020 13:24
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    Timi'nden Büyük Taarruzun 98'inci yılında gövde gösterisi

    MSB: Timimiz, Büyük Taarruzun 98'inci yılında Afyonkarahisar'da Gösteri/Selâmlama u icra etti. Uçuşta ilk defa gökyüzüne şanlı bayrağımız nakşedildi.

    Türk Yıldızları'ndan gövde gösterisi
    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, Büyük Taarruzun 98'inci yılında Afyonkarahisar'da Gösteri/Selâmlama Uçuşu icra etti. Uçuşta ilk defa gökyüzüne şanlı bayrağımız nakşedildi." ifadelerine yer verildi.


    Twitter'dan yapılan paylaşımda, Gösteri/Selâmlama Uçuşu'nun görüntülerine yer verildi.

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