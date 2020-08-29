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    • 29.08.2020 Gazete
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    Millet İttifakı ülkenin menfaatlerini korumak yerine uyudu! Batı'ya tek laf edemediler...

    ; 'de doğalgaz buldu. 'de kuyularını kurdu. Batı korktu. Başbakanı Miçotakis de tutuştu. , "Yunanistan'a destek vermekle yükümlüyüz" diye konuştu. Millet İttifakı ise ülkesinin menfaatlerini korumak yerine uyudu!

    ; 'de doğalgaz buldu. 'de kuyularını kurdu. Batı korktu. Başbakanı Miçotakis de tutuştu. , "Yunanistan'a destek vermekle yükümlüyüz" diye konuştu. Millet İttifakı ise ülkesinin menfaatlerini korumak yerine uyudu!



    Battık bittik korosu, İstanbul Havalimanı'nı eleştirdi. Köprüleri beğenmedi. Ancak Türkiye'nin yerli ve milli enerjisini hedef alan Batı'ya tek laf etmedi.



    MİÇO'YA Bİ DÜNYA DESTEK

    FRANSA: 2 adet gemi

    ABD: 70 adet helikopter

    ERMENİSTAN: 'dan aldığı "Kornet M" tanksavar silah

    İTALYA: 10 adet Centauro tank

    MISIR: Keşif gemisi

    SUUDİ ARABİSTAN: Piranha LAV-25

    İSRAİL: F-16 ve parçaları

    BELÇİKA: 10 bin adet Fn Scar tipi piyade tüfeği

    BAE: Apache helikopter

    KIBRIS RUM KESİMİ: 3 bin asker



    İYİCE BATIYORLAR!
    Batı, Yunanistan'a destekte sınır tanımadı. 'de Türkiye'nin karşısında yer aldı. 11 ülke, 'nin şımarık çocuğuna silah ve cephane yardımı için kolları sıvadı.


    Almanya Başbakanı Merkel, "AB ülkeleri Yunanistan'ı desteklemek zorunda" dedi.


    : 2 gemi

    KIBRIS RUM KESİMİ: 3 bin asker

    BAE: AH-64 Apache ve parçaları

    : 10 Centauro tank

    : F-16 ve parçaları

    : Keşif gemisi

    AVUSTURYA: Steyr HS .50 tüfeği

    SUUDİ ARABİSTAN: Piranha LAV-25 zırhlı araç

    : 10 bin adet FN SCAR tipi piyade tüfeği

    : Rusya'dan aldığı "Kornet M" tanksavar silah

    ABD: 70 adet OH-58D Kiowa Warrior silahlı keşif helikopter

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