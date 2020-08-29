Türkiye; Karadeniz'de doğalgaz buldu. Akdeniz'de enerji kuyularını kurdu. Batı korktu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de tutuştu. Merkel, "Yunanistan'a destek vermekle yükümlüyüz" diye konuştu. Millet İttifakı ise ülkesinin menfaatlerini korumak yerine uyudu!
Battık bittik korosu, İstanbul Havalimanı'nı eleştirdi. Köprüleri beğenmedi. Ancak Türkiye'nin yerli ve milli enerjisini hedef alan Batı'ya tek laf etmedi.
MİÇO'YA Bİ DÜNYA DESTEK
FRANSA: 2 adet gemi
ABD: 70 adet helikopter
ERMENİSTAN: Rusya'dan aldığı "Kornet M" tanksavar silah
İTALYA: 10 adet Centauro tank
MISIR: Keşif gemisi
SUUDİ ARABİSTAN: Piranha LAV-25 zırhlı araç
İSRAİL: F-16 ve parçaları
BELÇİKA: 10 bin adet Fn Scar tipi piyade tüfeği
BAE: Apache helikopter
KIBRIS RUM KESİMİ: 3 bin asker
İYİCE BATIYORLAR!
Batı, Yunanistan'a destekte sınır tanımadı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşısında yer aldı. 11 ülke, AB'nin şımarık çocuğuna silah ve cephane yardımı için kolları sıvadı.
Almanya Başbakanı Merkel, "AB ülkeleri Yunanistan'ı desteklemek zorunda" dedi.
FRANSA: 2 gemi
KIBRIS RUM KESİMİ: 3 bin asker
BAE: AH-64 Apache ve parçaları
İTALYA: 10 Centauro tank
İSRAİL: F-16 ve parçaları
MISIR: Keşif gemisi
AVUSTURYA: Steyr HS .50 Keskin Nişancı tüfeği
SUUDİ ARABİSTAN: Piranha LAV-25 zırhlı araç
BELÇİKA: 10 bin adet FN SCAR tipi piyade tüfeği
ERMENİSTAN: Rusya'dan aldığı "Kornet M" tanksavar silah
ABD: 70 adet OH-58D Kiowa Warrior silahlı keşif helikopter