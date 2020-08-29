İstanbul düğünler yasaklandı mı? İstanbul'da kına, nişan, sünnet, düğünler iptal mi edildi?

İstanbul düğünler yasaklandı mı? İstanbul kına nişan sünnet düğün iptal mi edildi? Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ilde toplu halde yapılan etkinliklere kısıtlama getiriliyor. İstanbul Valiliği tarafından alınan flaş karara göre, düğünler, nişan, sünnet ve düğün törenleri için düzenleme yapıldı. Peki, İstanbul düğünler yasaklandı mı?

İSTANBUL'DA DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere Pazartesi gününden itibaren müsade edilmeyecek.