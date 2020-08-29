Genç kız feci şekilde can verdi. Olay İzmir'de meydana geldi. 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cansız bedeni dün moloz döküm alanında gömülü halde bulundu. 2 şüpheliden Duman'ın erkek arkadaşı S.Ö. (16), ifadesinde, "Evde uyuşturucu kullandık. Ceren ile ilişkiye girdim. Fenalaştı ve ağzından köpükler gelmeye başladı. Daha sonra nefes almadığını fark edince, öldüğünü anladım. Önce korkup, kimseye bir şey söyleyemedim. Ceset evde bir gün boyunca kaldı. Bu arada ne yapacağımı düşündüm. Arkadaşım T.Y.'yi aradım. Çukur kazıp gömdük" dedi.

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