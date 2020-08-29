Genç kız feci şekilde can verdi. Olay İzmir'de meydana geldi. 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cansız bedeni dün moloz döküm alanında gömülü halde bulundu. 2 şüpheliden Duman'ın erkek arkadaşı S.Ö. (16), ifadesinde, "Evde uyuşturucu kullandık. Ceren ile ilişkiye girdim. Fenalaştı ve ağzından köpükler gelmeye başladı. Daha sonra nefes almadığını fark edince, öldüğünü anladım. Önce korkup, kimseye bir şey söyleyemedim. Ceset evde bir gün boyunca kaldı. Bu arada ne yapacağımı düşündüm. Arkadaşım T.Y.'yi aradım. Çukur kazıp gömdük" dedi.
DARP İZİ YOK
Duman'ın ön otopsisinde, cesedinde kesici ve delici alet, kurşun, saçma yarası ya da darp izine rastlanmadığı, ölümünün uyuşturucu kullanımına bağlı olarak meydana geldiği üzerinde durulduğu bildirildi. S.Ö.'nün, polise gitmeden önce Ceren Duman ile birlikte çektirdiği ve sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarını ve diğer paylaşımlarını sildiği de öğrenildi.