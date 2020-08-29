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    • 29.08.2020 21:52
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    Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan'dan Yörük kızı Emine mesajı

    Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 'da yaz aylarında Yörük ailesiyle yayla yayla gezen ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki 'ya bilgisayar hediye edeceğini duyurdu.

    Emine Erdoğan'dan Yörük kızı mesajı!

    Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 'da yaz aylarında Yörük ailesiyle yayla yayla gezen ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki 'ya bilgisayar hediye edeceğini duyurdu.

    Emine Erdoğan paylaşımında "Torosların kardeleni sevgili kızım Emine! Sen yeter ki derslerine iyi çalış, okuma sevdandan vazgeçme. İhtiyacın olan bilgisayarı sana ben hediye edeceğim. Doktor olarak milletimize hizmet edeceğin günü heyecanla bekliyor olacağız. Gözlerinden öpüyorum." dedi.

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