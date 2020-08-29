AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Malmö kentindeki olayı lanetledi.

"İçinde ırkçı/faşist bir siyasetçinin de olduğu bir grubun İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yönelik saygısızlığını lanetliyoruz. Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık, insanı insan yapan tüm değerlere yapılmıştır." paylaşımında bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Danimarka'dan İsveç'e gelen İslam düşmanı ırkçı bir faşist siyasetçi ile beraberindekilerin Kuran-ı Kerim'e yönelik çirkin tahrikleri insanlığa karşı işlenmiş suçtur. Bu saygısızlık tüm kutsal kitaplara ve tüm dinlere yapılmıştır. Kutsal Kitabımıza yapılan bu saygısızlık, Avrupa'da İslam düşmanlığının ve faşizmin nasıl güçlendiğini gösteren yeni bir lanetli eylemdir. İsveç makamlarının bu saygısızlığı en ağır şekilde cezalandırmasını bekliyoruz.