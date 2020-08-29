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    • 29.08.2020 Gazete
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    Başkan 'dan hayati 'coronavirüs' uyarısı

    Başkan , Cuma namazı çıkışı Üsküdar'da vatandaşları selamladı. Coronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlere uyulması çağrısı yaptı.

    Başkan Erdoğan, dün Cuma namazını Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Cami'nde kıldı. Erdoğan, "Salgın döneminde uyarılara dikkat edersek hayırlı olacaktır. Gerek vefatlar gerek hastanede yatan vatandaşlarımızı ülkemiz için bir uyarı" dedi.


    Erdoğan, pazartesi günü sel felaketinin yaşandığı Giresun'a gideceğini de açıkladı. Sözlerini şöyle sonlandırdı: "Bakanlarımız, vekillerimiz için büyük gayret gösteriyor. Amacımız, felaketi en az hasarla atlatmak."



    Başkan Erdoğan, namaz sonrası Üsküdar'daki bir taksi durağına gitti. Vatandaşlarla sohbet ederek çay içti.

    Erdoğan, vatandaşları Corona'ya karşı tedbir almaya çağırdı.


    NATO SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMELİ
    Başkan Erdoğan, Genel Sekreteri Stoltenberg ile 'i görüştü. Erdoğan, Stoltenberg'e "'nin hak ve menfaatlerini her zaman korumayı sürdüreceğiz. Uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli" dedi.


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