Erdoğan, dün Cuma namazını Üsküdar'dakikıldı. Erdoğan, "Salgın döneminde uyarılara dikkat edersek hayırlı olacaktır. Gerek vefatlar gerek hastanede yatan vatandaşlarımızı ülkemiz için bir uyarı" dedi.

Erdoğan, pazartesi günü sel felaketinin yaşandığıgideceğini de açıkladı. Sözlerini şöyle sonlandırdı: "Bakanlarımız, vekillerimiz Giresun için büyük gayret gösteriyor. Amacımız, felaketi en az hasarla atlatmak."Başkan Erdoğan, namaz sonrası Üsküdar'daki bir taksi durağına gitti. Vatandaşlarla sohbet ederek çay içti.Erdoğan, vatandaşları Corona'ya karşı tedbir almaya çağırdı.



NATO SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMELİ

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'i görüştü. Erdoğan, Stoltenberg'e "Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman korumayı sürdüreceğiz. Uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli" dedi.

