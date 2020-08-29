Üçüzler tıp fakültesini kazandı

Tek yumurta üçüzleri başarılarıyla takdir topladı. Sena, Beyzanur ve Feyza Köksal (20), farklı kentlerde tıp fakültesini kazandı. Ailelerini gururlandırdı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Sena Köksal, "Sınava hazırlık süreci zorlu geçti. Zaten üçümüz birlikte hazırlandık. Birlikte çok soru çözdük, tekrarlar ve deneme sınavları yaptık. Üçümüz de kazanmış olduğumuz için çok mutluyuz" diyerek sözlerini anlattı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine girmeye hak kazanan Beyzanur ise kardeşlerinden ayrılacağı için hüzünlü olduğunu açıkladı. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesine giren Feyza ise şu açıklamayı yaptı: Bu çok güzel bir duygu. Biz zaten küçüklüğümüzden beri her şeyi birlikte yaşadık. Bu tecrübeyi de birlikte yaşıyoruz. Sonuçlarımızın güzel olması ayrıca mutlu etti. Hepimiz çok heyecanlıyız.