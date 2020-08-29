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    • 29.08.2020 Gazete
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    Üçüzler tıp fakültesini kazandı

    Sena, Beyzanur ve isimli tek üçüzleri ender bir başarıya imza attı. Üçü de farklı kentlerde tıp fakültesini kazandı.

    1-2-3 tıp!

    Tek üçüzleri başarılarıyla takdir topladı. Sena, Beyzanur ve (20), farklı kentlerde tıp fakültesini kazandı. Ailelerini gururlandırdı. Tıp Fakültesini kazanan , "Sınava hazırlık süreci zorlu geçti. Zaten üçümüz birlikte hazırlandık. Birlikte çok soru çözdük, tekrarlar ve deneme sınavları yaptık. Üçümüz de kazanmış olduğumuz için çok mutluyuz" diyerek sözlerini anlattı. Tıp Fakültesine girmeye hak kazanan Beyzanur ise kardeşlerinden ayrılacağı için hüzünlü olduğunu açıkladı. Üniversitesi Tıp Fakültesine giren Feyza ise şu açıklamayı yaptı: Bu çok güzel bir duygu. Biz zaten küçüklüğümüzden beri her şeyi birlikte yaşadık. Bu tecrübeyi de birlikte yaşıyoruz. Sonuçlarımızın güzel olması ayrıca mutlu etti. Hepimiz çok heyecanlıyız.

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