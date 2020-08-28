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    • 28.08.2020 11:04
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    Son dakika: Terör örgütü 'ya ağır darbe: 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategori'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'ın Kağızman ilçesinde, 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategori'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Terör örgütü PKK'ya ağır darbe!
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağızman'da 1'i 'turuncu', 2'si 'gri' kategoride yer alan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.





    1'İ TURUNCU, 2'Sİ GRİ KATEGORİDE (BİRİ BÖLGE SORUMLUSU) 5 TERÖRİST
    İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kars Kağızman'da kahramanlarımız, 1'i turuncu, 2'si gri kategoride (biri bölge sorumlusu) 5 teröristi, bu ülkeye bir daha kötülük yapamayacak şekilde etkisizleştirdi. Allah jandarmamızı, polisimizi var etsin. Giresun'da sel bölgesindeyiz diye mücadelemiz aksar mı zannettiniz" dedi.

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