Kars Kağızman'da kahramanlarımız,

1️⃣'i Turuncu,

2️⃣'si Gri Kategoride (biri bölge sorumlusu) 5️⃣ teröristi, bu ülkeye bir daha kötülük yapamayacak şekilde etkisizleştirdi



Allah Jandarmamızı, Polisimizi var etsin



Giresun'da sel bölgesindeyiz diye mücadelemiz aksar mı zannettiniz