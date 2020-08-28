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    • 28.08.2020 10:46
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    Son dakika: 'da park halindeki , alev yandı

    Son dakika haberi... 'da park halindeki , motor kısmından alması sonucu yanarak, kullanılamaz hale geldi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    Park halindeki TIR, alev alev yandı!

    'da park halindeki , motor kısmından alması sonucu yanarak, kullanılamaz hale geldi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    Merkez Osmangazi ilçesindeki kamyon garajında, saat 09.00 sıralarında, park halindeki TIR, motor kısmından yanmaya başladı. Alevler, kısa sürede büyürken, ihbar üzerine garaja itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, TIR'ı saran alevleri kontrol altına almaya çalışırken, polisler de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, alevleri diğer araçlara sıçramadan 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alıp, söndürdü.

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