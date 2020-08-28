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    • 29.08.2020 01:26
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    İçişleri Bakanı Fethi Başağa "tedbir amaçlı" görevden alındı

    Başbakanı Fayiz Es-Serrac, İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı "tedbir amaçlı" görevden aldı. görevini, Et-Ticani Mazin'in vekaleten yürüteceği kaydedildi.

    Libya İçişleri Bakanı görevden alındı
    Hükümeti Basın Ofisinin yayınladığı kararda İçişleri Bakanı Başağa'nın tedbir amaçlı görevden alındığı ve kararın yayınlanmasından sonraki 72 saat içinde Başağa hakkında Başkanlık Konseyi nezdinde idari soruşturma açılacağı kaydedildi.

    Kararın devamında şunlara yer verildi:

    "İçişleri Bakanı hakkında, açıklamaları, izin kararları, göstericilerin gerekli şekilde korunmasının sağlanması hususunda ve son günlerde Trablus'ta ve bazı diğer şehirlerde meydana gelen gösteriler ve ardından yaşanan olaylar hakkındaki beyanları ve göstericilerin haklarının ihlal edilmesi hususunda soruşturma açılmıştır."

    Kararda, görevini, Et-Ticani Mazin'in vekaleten yürüteceği kaydedildi..
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