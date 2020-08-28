Fatma Girik sağlık durumu nedir? Fatma Girik son durum! Fatma Girik kimdir?

Son olarak, 78 yaşındaki sanatçının sağlık kontrolünü yapan, Ortopedi Doktoru olan Başkan Osman Gürün, Girik'in yaz sonuna tamamen ayağa kalkabileceğini söylemişti.

FATMA GİRİK KİMDİR?

Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit'le birlikte Türk sinemasının 60'lı yıllardan bugüne en önemli aktrislerinden biridir. Sert ve mağrur bakışları, haksızlıkların karşısında oluşu, sözünü esirgemeyen yapısıyla karakteristik rollerin oyuncusu olan Girik, bu özellikleri dolayısıyla Erkek Fatma adıyla anılmıştır. Köy temalı filmlerin de vazgeçilmez oyuncusu olmuş, çevirdiği 180'den fazla filmle birçok ödülün sahibi olmuştur.

1988–1993 yılları arasında Şişli Belediye Başkanı olarak görev yapan Girik, Söz Fato'da isimli reality show programıyla toplumsal sorunlara farklı bir perspektiften bakıp, çözüm yolları aramıştır. Ezo Gelin, Keşanlı Ali Destanı, Büyük Yemin ve Acı aktrisin önemli filmlerindendir.