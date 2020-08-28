Domates çorbası nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Masterchef domastes çorbası tarifi!

En sevilen çorba çeşitlerinden biri olan domates çorbası dün akşam Masterchef'te yapıldı. Hem görünüşü hem de lezzeti ile dikkat çeken domates çorbası tarifini sizler için derledik. Kolay hazırlanan küçükten büyüğe herkesin seveceği lezzette olan domastes çorbası tarifini siz de evinizde deneyerek sevdiklerinize sunabilirsiniz.
Malzemeler:
4-5 adet olgun domates
2 çorba kaşığı tereyağı
3 çorba kaşığı un
1 litre su
1 su bardağı süt
1 çorba kaşığı rendelenmiş taze kaşar
Yapılışı:
Domates çorbası yapmak için yağ ve un bir tencerede hafifçe kavrulur.
Diğer taraftan kabuğu çıkarılıp, küp küp kesilmiş domates robottan geçirilip bu karışıma ilave edilir, birkaç dakika kavrulur.
Ara verilmeden bir litre kadar su ilave edilip karıştırma işlemini sürdürülür.15 dakika bu şekilde kaynatılır.
Daha sonra süt ilave edilip bir kaç dakika daha kaynatılarak tuzu ilave edilip ocaktan alınır.
Arzuya göre servis yaparken üzerine kaşar peyniri rendesi ilave edilir. Domates çorbamız servise hazır, afiyet olsun.