Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.08.2020 11:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.08.2020 11:41
    ABONE OL

    ? !

    ? TV8’in ilgiyle takip edilen yarışması Masterchef’te yapılan yemekler yakından takip ediliyor ve tarifleri de gündemde sıkça araştırılıyor. Dün akşam Masterchef Türkiye’de domatesler soyuldu salçalar yapıldı ve pişirilerek jürilere tattırıldı. Bunun üzerine merak edildi.

    Domates çorbası nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Masterchef domastes çorbası tarifi!

    En sevilen çorba çeşitlerinden biri olan domates çorbası dün akşam Masterchef'te yapıldı. Hem görünüşü hem de lezzeti ile dikkat çeken domates çorbası tarifini sizler için derledik. Kolay hazırlanan küçükten büyüğe herkesin seveceği lezzette olan domastes çorbası tarifini siz de evinizde deneyerek sevdiklerinize sunabilirsiniz.

    Malzemeler:

    4-5 adet olgun domates
    2 çorba kaşığı tereyağı
    3 çorba kaşığı un
    1 litre su
    1 su bardağı süt
    1 çorba kaşığı rendelenmiş taze kaşar

    Yapılışı:

    Domates çorbası yapmak için yağ ve un bir tencerede hafifçe kavrulur.
    Diğer taraftan kabuğu çıkarılıp, küp küp kesilmiş domates robottan geçirilip bu karışıma ilave edilir, birkaç dakika kavrulur.
    Ara verilmeden bir litre kadar su ilave edilip karıştırma işlemini sürdürülür.15 dakika bu şekilde kaynatılır.
    Daha sonra süt ilave edilip bir kaç dakika daha kaynatılarak tuzu ilave edilip ocaktan alınır.
    Arzuya göre servis yaparken üzerine kaşar peyniri rendesi ilave edilir. Domates çorbamız servise hazır, afiyet olsun.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Domates çorbası nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Masterchef domastes çorbası tarifi!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri