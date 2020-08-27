Bilal Yılmaz tutuklandı mı?

Kendisinin 6 yıldır sağlık çalışanı olduğunu söyleyen Rabia Karakaya, tek başına ayakları üzerinde duran bir kadın olduğunu fakat geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana saplantılı bir sapık tarafından taciz edilmekte olduğunu iddia etti.

Erzurum'da çalıştığı hastanede, hasta bakıcı Bilal Yılmaz tarafından cinsel tacize uğradığını söyleyen Karakaya, emniyete ve savcılığa giderek şikayette bulunduğunu ve uzaklaştırma ve koruma kararı çıkarmak için talep yaptığını dile getirdi.